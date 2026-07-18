Informations pratiques

Chaumont

Danse de l’été et cocktails détente

Square Boulingrin Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-25

Tout public

Cocktails détente (sans alcool) et danse de l’été La paillotte, square du Boulingrin. .

Square Boulingrin Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 30 60 00

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English :

L’événement Danse de l’été et cocktails détente Chaumont a été mis à jour le 2026-07-15 par Antenne de Chaumont