Danse des positions, Bibliothèque Saint-André, Marseille
mardi 24 novembre 2026 · Bibliothèque Saint-André · Marseille
Informations pratiques
Danse des positions Mardi 24 novembre, 10h15 Bibliothèque Saint-André Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-24T10:15:00+01:00 – 2026-11-24T11:15:00+01:00
Fin : 2026-11-24T10:15:00+01:00 – 2026-11-24T11:15:00+01:00
Les enfants dansent en musique et changent de position (allongé, assis, debout) en suivant les pancartes présentées par les bibliothécaires.
Une activité ludique pour bouger, écouter et s’amuser !
Âge : 24 à 36 mois.
Bibliothèque Saint-André 6 boulevard Salducci 13016 Marseille Marseille 13016 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 13 94 82 00 »}]
Événement des bibliothèques de Marseille
©mei yanotai
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