AGENDA · Saints-en-Puisaye
Danse en musique Saints-en-Puisaye
lundi 13 juillet 2026 · Saints-en-Puisaye
Informations pratiques
Saints-en-Puisaye
Danse en musique
Salle des fêtes Saints-en-Puisaye Yonne
Tarif : 180 – 180 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-17 22:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Stage avec Isabelle Maurel accompagnée par Eddie Allen aux percussions. .
Salle des fêtes Saints-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 52 49 01 isabellemaureldanse@gmail.com
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English : Danse en musique
L’événement Danse en musique Saints-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-06 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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