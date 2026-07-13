Informations pratiques

Saints-en-Puisaye

Danse en musique

Salle des fêtes Saints-en-Puisaye Yonne

Tarif : 180 – 180 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-17 22:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Stage avec Isabelle Maurel accompagnée par Eddie Allen aux percussions. .

Salle des fêtes Saints-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 52 49 01 isabellemaureldanse@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Danse en musique

L’événement Danse en musique Saints-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-06 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !