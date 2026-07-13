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AGENDA · Saints-en-Puisaye

Danse en musique Saints-en-Puisaye

lundi 13 juillet 2026 · Saints-en-Puisaye

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
89520 Saints-en-Puisaye
Département
Yonne
Tarif
180 180 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saints-en-Puisaye

Danse en musique

Salle des fêtes Saints-en-Puisaye Yonne

Tarif : 180 – 180 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-17 22:00:00

Date(s) :
2026-07-13

Stage avec Isabelle Maurel accompagnée par Eddie Allen aux percussions.   .

Salle des fêtes Saints-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 52 49 01  isabellemaureldanse@gmail.com

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English : Danse en musique

L’événement Danse en musique Saints-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-06-06 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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