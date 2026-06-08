Danse en plein air Peyrat-le-Château
Danse en plein air Peyrat-le-Château lundi 8 juin 2026.
Peyrat-le-Château
Danse en plein air
Place du Champ de Foire Peyrat-le-Château Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08 18:00:00
fin : 2026-06-29 20:30:00
Date(s) :
2026-06-08 2026-06-15 2026-06-22 2026-06-29
L’association Lim’StarDanse vous propose de la danse en plein air tous les lundis en juin, place du champ de foire.
18h danse en ligne
19h30 salsa
Participation libre .
Place du Champ de Foire Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 20 05 05 limstardanse@yahoo.fr
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English : Danse en plein air
L’événement Danse en plein air Peyrat-le-Château a été mis à jour le 2026-06-02 par Terres de Limousin
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