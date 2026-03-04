Danse et mathématiques – Midi Campus, TU – Théâtre Universitaire Nantes, Nantes

Danse et mathématiques – Midi Campus Mardi 17 mars, 12h30 TU – Théâtre Universitaire Nantes Loire-Atlantique

Gratuit, sur réservation

Début : 2026-03-17T12:30:00+01:00

Fin : 2026-03-17T12:30:00+01:00 – 2026-03-17T13:00:00+01:00

Restitution d’une expérience mêlant danse, mouvements et mathématiques !

Portée par un chorégraphe, un mathématicien et 20 étudiant·es de licence 2 Sciences de Nantes Université, la performance aborde la thématique du transfert d’énergie et la notion de choc : conservation ou dissipation d’énergie dans un groupe, transfert d’énergie sans contact direct, propagation d’actions au sein d’un groupe…

Le chorégraphe Antoine Arbeit crée la compagnie Ex Novo en 2028. En parallèle de ses activités de danseur interprète, il se forme à la notation Laban, système d’écriture du mouvement, pour nourrir ses recherches en danse. En 2021 et 2022, il crée les pièces Système et Variability qui explorent les mouvements mathématiques et magnétiques, la partition géométrique de l’écriture et de l’espace.

Benoit Grebert est enseignant-chercheur en mathématiques, Membre du Laboration de Mathématiques Jean Leray, et enseigne à l’UFR Sciences et Techniques de Nantes Université.

TU – Théâtre Universitaire Nantes 11 Chemin de la Censive du Tertre, Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire

Restitution d’atelier – Avec les étudiants en licence Sciences – Nantes Université