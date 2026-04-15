Eugénie Faurie, Joyeux anniversaire ! J’ai transmuté., Grand Huit – Collectif Bonus, Nantes
Eugénie Faurie, Joyeux anniversaire ! J’ai transmuté., Grand Huit – Collectif Bonus, Nantes jeudi 16 avril 2026.
Eugénie Faurie, Joyeux anniversaire ! J’ai transmuté. 16 – 26 avril Grand Huit – Collectif Bonus Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T11:00:00+02:00 – 2026-04-16T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T11:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00
À travers des peintures, sculptures et installations, cette exposition rassemble un ensemble de pièces réalisées par Eugénie Faurie depuis son arrivée à Nantes.
Nourries de gestes expérimentaux et de transformations alchimiques, les œuvres témoignent d’un travail où le feu, le temps et l’intervention humaine laissent des empreintes imprévisibles.
À travers cet ensemble, il est question d’explorer les liens entre le vivant et l’inerte, les circulations entre mémoire intime et formes matérielles, ainsi que la manière dont les objets peuvent devenir les dépositaires de relations, d’affects et de passages.
Vernissage le vendredi 17 avril 2026 à 18h30.
Grand Huit – Collectif Bonus 36 Mail des Chantiers Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire
Une exposition personnelle d’Eugénie Faurie Eugénie Faurie Collectif Bonus
Eugénie Faurie
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