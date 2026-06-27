Danse Giselle par le Grand Ballet de Kiev Casino Barrière Deauville Deauville
dimanche 14 mars 2027 · Casino Barrière Deauville · Deauville
Informations pratiques
Deauville
Danse Giselle par le Grand Ballet de Kiev
Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-14 16:00:00
fin : 2027-03-14
Date(s) :
2027-03-14
Ce chef d’œuvre du ballet classique est un régal pour tous les admirateurs de la danse grâce à la performance des artistes du Grand Ballet de Kiev, une symphonie de la danse, touchante et merveilleuse.
Giselle représente l’apothéose du ballet romantique, considéré comme l’un des plus beaux joyaux du répertoire. Créé en 1841, son succès fut immédiat. Giselle aborde tous les thèmes du romantisme couleur locale et pastorale amoureuse qui s’achève en tragédie, irruption d’un monde fantastique et rédemption par la force de l’amour.
Le rôle-titre de Giselle est l’un des plus difficiles du répertoire, exigeant de l’interprète, outre une maîtrise technique irréprochable, des qualités d’expression dramatique passant de la joie de vivre au désespoir, puis à la folie et à la passion.
La chorégraphie, tout à fait surprenante pour l’époque, frappe par la solidité de sa structure aussi bien dans les grands tableaux du corps de ballet que dans les soli.
Ce chef d’œuvre du ballet classique est un régal pour tous les admirateurs de la danse grâce à la performance des artistes du Grand Ballet de Kiev, une symphonie de la danse, touchante et merveilleuse.
Ballet en 2 actes de Adolphe Adam
Direction A. Stoyanov
Chorégraphie M. Petipa
Durée 2h10 avec entracte .
Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 31 14
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English : Danse Giselle par le Grand Ballet de Kiev
This masterpiece of classical ballet is a treat for all dance lovers, thanks to the performance by the artists of the Grand Ballet of Kiev a moving and marvellous symphony of dance.
L’événement Danse Giselle par le Grand Ballet de Kiev Deauville a été mis à jour le 2026-07-08 par OT SPL Deauville
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