Danse Guillaume & Harold Le Volcan Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Danse Guillaume & Harold

Le Volcan 8 place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-10 14:00:00

fin : 2027-04-10

Date(s) :

2027-04-10

Si vous ne connaissez pas l’histoire de Guillaume le Conquérant, Gaëlle Bourges peut vous la raconter. Déjà accueillie au Volcan avec La petite soldate la saison passée, la chorégraphe continue d’explorer l’écho des œuvres historiques dans notre monde contemporain, en créant une forme courte et dynamique à partir de l’histoire brodée sur la Tapisserie de Bayeux.

70 mètres de tapisserie contenant 626 personnages, 202 chevaux, 41 navires et 37 édifices narrent les épiques batailles entre Guillaume le Conquérant, duc de Normandie et Harold Godwinson, qui s’affrontent sur le territoire anglais au XVIIe siècle. On pensera alors comment faire pour raconter tant de choses ? Et Gaëlle Bourges de répondre pas si compliqué. Il suffit de quelques objets en carton, deux comédiens en combinaison et une voix off. Et derrière ces drôleries, créer une matière à rêver grâce à l’intelligence de la suggestion et au pouvoir du mot.

Durée 40 min

A partir de 6 ans

Réservation obligatoire .

Le Volcan 8 place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

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English : Danse Guillaume & Harold

L’événement Danse Guillaume & Harold Le Havre a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie