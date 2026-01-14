Danse Hip Hop contemporain Dividus Chamonix-Mont-Blanc
Danse Hip Hop contemporain Dividus Chamonix-Mont-Blanc mardi 17 mars 2026.
Danse Hip Hop contemporain Dividus
Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-03-17 20:30:00
fin : 2026-03-17
2026-03-17
Un pamphlet sensoriel sur la nécessité de la culture, de la présence ; une ode à la pulsion de vie !
Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 75 17 culture@chamonix.fr
English :
A sensory pamphlet on the need for culture and presence; an ode to the life drive!
L’événement Danse Hip Hop contemporain Dividus Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc