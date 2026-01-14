Danse Hip Hop contemporain Dividus Chamonix-Mont-Blanc

Danse Hip Hop contemporain Dividus

Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : 2026-03-17 20:30:00

Début : 2026-03-17 20:30:00

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-17

Un pamphlet sensoriel sur la nécessité de la culture, de la présence ; une ode à la pulsion de vie !

.

Espace Michel Croz -EMC2, Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie

English :

A sensory pamphlet on the need for culture and presence; an ode to the life drive!

