Danse hip hop RAW de Sandrine Lescourant Manège, scène nationale Reims Reims

Reims

Danse hip hop RAW de Sandrine Lescourant

Manège, scène nationale Reims 2 Boulevard du Général Leclerc Reims Marne

Tarif : 3 – 3 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 19:00:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-05 2026-05-06

Tout public

Figure du hip hop, la chorégraphe Sandrine Lescourant déploie son esthétique sur le fil d’un enjeu majeur la rencontre. Raw , c’est le récit de quatre danseuses qui manient la parole et le geste pour raconter leur univers. Un moment d’intense partage où le public est partie prenante de l’aventure.

Issue des battles de danse hip hop auprès des pionniers du free-style, forte de sa trajectoire d’interprète en danse classique, contemporaine et traditionnelle, Sandrine Lescourant ouvre sur scène un espace de dialogue. En interaction constante avec le public, Raw brut en anglais dresse le portrait de quatre danseuses hip hop qui dévoilent leur univers. Tour à tour, elles évoquent le game , sa violence, sa beauté pleine d’ironie, dépourvue d’utopie mais pleine d’espoir pour les générations à venir. Elles sont quatre sur le plateau, très différentes mais unies par une belle complicité. Chacune va se raconter par sa gestuelle, son style unique, sa rage et sa joie intense de danser. Entre confession et flow, danse et rap, elles parlent de l’arène des battles, de la sororité du milieu hip hop, des codes qui fondent cette danse et de la liberté qu’elle génère. Le hip hop c’est brut, ça sort comme ça sort , aime à dire Sandrine Lescourant. Loin de s’arrêter aux virtuosités bien accomplies, Raw célèbre l’instantané du mouvement et la spontanéité du moment présent. Sous forme de manifeste dansé, c’est aussi un appel à la liberté, au respect et à la tolérance, porté par l’énergie contagieuse de ses quatre interprètes. Let’s dance ! .

Manège, scène nationale Reims 2 Boulevard du Général Leclerc Reims 51100 Marne Grand Est info@manege-reims.eu

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English : Danse hip hop RAW de Sandrine Lescourant

L’événement Danse hip hop RAW de Sandrine Lescourant Reims a été mis à jour le 2026-04-15 par ADT de la Marne