Danse Hit Hip Pop Classic Parade, danse participative La BAM Metz

Metz

Danse Hit Hip Pop Classic Parade, danse participative

La BAM 20 Boulevard d’Alsace Metz Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2027-02-17 15:00:00

fin : 2027-02-17 15:55:00

Date(s) :

2027-02-17

C’est une boum, un bal, une fête en mouvement. Casque sur les oreilles, petits et grands suivent les danseurs dans une traversée joyeuse des styles. De Bach à Bizet, de Mozart à la pop, du rap au disco, les tubes se répondent et se réinventent. Les époques se mêlent, les corps s’animent, les frontières s’effacent. Une expérience ludique et collective où la musique circule, se transforme et nous entraîne, ensemble, dans un même élan.

Dès 8 ans.Tout public

6 .

La BAM 20 Boulevard d’Alsace Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

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English :

It’s a party, a ball, a celebration in motion. With headphones on, young and old alike follow the dancers on a joyful journey through different styles. From Bach to Bizet, from Mozart to pop, from rap to disco, the hits echo off one another and are reinvented. Eras blend together, bodies come alive, and boundaries fade away. A playful, collective experience where music flows, transforms, and carries us all together into a shared rhythm.

Ages 8 and up.

L’événement Danse Hit Hip Pop Classic Parade, danse participative Metz a été mis à jour le 2026-06-24 par AGENCE INSPIRE METZ