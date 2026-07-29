Danse HOW ROMANTIC Le Volcan Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Danse HOW ROMANTIC

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 19:00:00

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-13

La compagnie nationale norvégienne de danse, Carte Blanche, foulera la scène du Volcan pour la première fois avec HOW ROMANTIC. Ce spectacle, c’est quatorze danseuses et danseurs virtuoses qui se lient et se délient sur une musique saisissante de frénésie. Dans l’imaginaire de la chorégraphe Katerina Andreou, il y a les marathons de danse organisés aux États-Unis autour des années 1930. L’objectif est de danser jusqu’à être le dernier sur la piste et remporter de l’argent. C’est-à-dire, danser jusqu’à l’épuisement. On pourrait croire à une chimère… HOW ROMANTIC questionne précisément cette manière de faire corps ici aussi la chorégraphie est infatigable. Mais pas pour les mêmes raisons. Sur scène, les interprètes cherchent, dans ce que Andreou qualifie d’insistance , des espaces de joie et de liberté. Se dessine alors sur scène un groupe fiévreux, uni dans ce qu’il a de plus hétérogène.

Durée 0h55

Tout public

Réservation obligatoire .

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

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English : Danse HOW ROMANTIC

L’événement Danse HOW ROMANTIC Le Havre a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie