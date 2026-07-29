Danse In the Brain Le Volcan Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Danse In the Brain

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-18 20:00:00

fin : 2027-01-19

Date(s) :

2027-01-18 2027-01-19

La Shechter II, compagnie junior qui se renouvelle tous les deux ans, débarque en France pour son nouveau spectacle In the Brain. À la tête de cette œuvre, Hofesh Shechter. Il compose avec ses interprètes une chorégraphie autour de la danse en club. Ce qu’ils cherchent à traverser, c’est cet état du corps qui, par joie, par désir, ou peut-être par déni, ne cesse de danser, ne cesse de fêter, et ce, des heures durant.

En résulte un phrasé plein d’euphorie. Souvent groupés, les interprètes suivent absolument le beat, ce rythme percussif et profond cher à la musique électronique. On pourrait croire à un rituel mystique tant le temps et l’espace se dissolvent. L’énergie, parfois nébuleuse et nocturne, parfois nerveuse et explosive, se déploie de corps en corps pour offrir une expérience digne d’un ballet, capable de transformer le chaos en art.

A partir de 13 ans

Durée 55 min

Inscription obligatoire .

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Danse In the Brain

L’événement Danse In the Brain Le Havre a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie