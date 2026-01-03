Danse Le gala des étoiles de Marignane Espace Culturel Saint-Exupéry Marignane

Danse Le gala des étoiles de Marignane

Du samedi 6 au dimanche 7 juin 2026.

A 20h30. Espace Culturel Saint-Exupéry Avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Comme chaque année, les élèves du Conservatoire municipal de danse présenteront leur spectacle de grande qualité dans toutes les disciplines enseignées classique, modern-jazz et contemporain.

Sur des chorégraphies originales dirigées et mises en scène par leurs professeurs, les élèves expriment toute leur sensibilité et leur talent.



Depuis 1980, le conservatoire à rayonnement communal de danse participe à la transmission de cet Art, La Danse . Les enfants, dans cet apprentissage, développent leur personnalité, leur maîtrise corporelle, et dans cette formation trouvent du bonheur, de la rigueur, de l’autonomie et une aptitude à entretenir de bonnes relations avec leur entourage.

Le conservatoire permet à tous de pratiquer, de connaître la danse, et fait de ces enfants, adolescents et adultes, des spectateurs avertis, des artistes amateurs et peut-être des professionnels…

Il est une pépinière de talents et reste la référence quant à sa pédagogie et à sa technicité. .

Espace Culturel Saint-Exupéry Avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 09 84 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As every year, the students of the Conservatoire Municipal de Danse will be presenting their top-quality shows in all the disciplines they teach: classical, modern-jazz and contemporary.

L’événement Danse Le gala des étoiles de Marignane Marignane a été mis à jour le 2025-12-10 par Office de Tourisme de Marignane