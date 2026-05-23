Danse le temps des Roses rues du village Les Baux-de-Provence

Les Baux-de-Provence

Danse le temps des Roses

Du samedi 23 au dimanche 24 mai 2026 de 13h30 à 14h30 et de 16h30 à 17h. rues du village rue Frédéric Mistral Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23

Dans les ruelles des Baux-de-Provence, un danseur vêtu de rouge incarne la naissance douce et fragile d’une rose, déployant ses mouvements en déambulation parmi les pierres. Initiation à la danse, et aux mouvements

Performance artistique et initiation à la danse.

En écho avec la présentation du ballet Le G.U.I.D d’Angelin Prejlocaj se déroulant en extérieur, cet atelier viendra explorer le corps dans l’espace public.

Ruelles, esplanades, bancs, parvis, tous ces lieux racontent également une histoire, des souvenirs, c’est la mémoire corporelle de nos villes et de nos villages. Ils nous indiquent des directions que l’on peut emprunter différement, des trajectoires avec lesquelles on peut jouer, se ressentir autrement, dans un espace qui invite à la normalisation du mouvement.

Chaque pas et geste révèle la métamorphose de la fleur au cœur du village historique.

13h30 à 14h30 rendez-vous à l’office de tourisme adultes et ados avec première expérience en gestuelle ou danse.

16h30 à 17h déambulation dansée dans l’artère principale du village.

Encadré par Fenicottero Baldini, danseur et guide touristique. .

rues du village rue Frédéric Mistral Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In the narrow streets of Les Baux-de-Provence, a dancer dressed in red embodies the gentle, fragile birth of a rose, as he moves among the stones. An introduction to dance and movement

L’événement Danse le temps des Roses Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme des Baux de Provence