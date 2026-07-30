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AGENDA · La Rochelle

Danse Les somatiques Chapelle Fromentin La Rochelle

lundi 21 septembre 2026 · Chapelle Fromentin · La Rochelle

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 21 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Chapelle Fromentin
Adresse
2 rue Pauléon
Ville
17000 La Rochelle
Département
Charente-Maritime
Tarif

La Rochelle

Danse Les somatiques

Chapelle Fromentin 2 rue Pauléon La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21 19:00:00
fin : 2026-12-07 21:00:00

Date(s) :
2026-09-21 2026-10-12 2026-11-09 2026-12-07

Soma le corps. Les pratiques somatiques ont connu des usages multiples notamment dans la création chorégraphique contemporaine.
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Chapelle Fromentin 2 rue Pauléon La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 00 00 46  contact@milleplateauxlarochelle.com

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English :

Soma: the body. Somatic practices have been used in a variety of ways, particularly in contemporary choreography.

L’événement Danse Les somatiques La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-30 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle

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