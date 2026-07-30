Danse Les somatiques Chapelle Fromentin La Rochelle
lundi 21 septembre 2026 · Chapelle Fromentin · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Danse Les somatiques
Chapelle Fromentin 2 rue Pauléon La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21 19:00:00
fin : 2026-12-07 21:00:00
Date(s) :
2026-09-21 2026-10-12 2026-11-09 2026-12-07
Soma le corps. Les pratiques somatiques ont connu des usages multiples notamment dans la création chorégraphique contemporaine.
.
Chapelle Fromentin 2 rue Pauléon La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 00 00 46 contact@milleplateauxlarochelle.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Soma: the body. Somatic practices have been used in a variety of ways, particularly in contemporary choreography.
L’événement Danse Les somatiques La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-30 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle
À voir aussi à La Rochelle (Charente-Maritime)
- UN HOMME SUR MESURE COMEDIE LA ROCHELLE La Rochelle 4 août 2026
- Visite Petite histoire commentée de la Villa Fort Louis La Maison des Ecritures La Rochelle 5 août 2026
- JE TE HAIME COMEDIE LA ROCHELLE La Rochelle 6 août 2026
- Cinéma Ciné-gourmand Les bonnes vivantes Cinéma CGR Dragon La Rochelle 8 août 2026
- Concert Vivaldi Les quatre saisons rue Saint-Sauveur La Rochelle 10 août 2026