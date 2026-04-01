Aix-Villemaur-Pâlis

Danse libre Tea party

2 place Gambetta Aix-Villemaur-Pâlis Aube

Tarif : – – Eur

30

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 13:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Samedi 11 avril PALIS Danse libre Tea party . De 10h à 13h. 2 place Gambetta.

Étrange thème pour danser que le thé ??? Cette plante venue d’Orient est pourtant toute indiquée pour nous faire voyager. Entre clarté d’esprit, réconfort et convivialité, venez explorer en mouvement les arômes et l’histoire du thé. L’élément eau sera bien sûr mis à l’honneur. Alors que vous soyez thé ou café, il y aura certainement quelque chose à trouver dans cette infusion dansée ! Expression libre autour du mouvement dansé, ouvert à tout public. Tous-tes sont bienvenu-es, sans prérequis techniques.

Animé par Sabine Chevalerias, danseuse et formée à la danse thérapie.

Tarifs non-adhérent 30 € adhérents AVCL 15 €

Inscriptions et informations +33 (0)6 19 75 44 97 sabine-danse@laposte.net 30 .

2 place Gambetta Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est +33 6 19 75 44 97 sabine-danse@laposte.net

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English :

L’événement Danse libre Tea party Aix-Villemaur-Pâlis a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance