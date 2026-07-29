Danse Lullaby Shot Le Volcan Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Danse Lullaby Shot

Le Volcan 8 place Oscar Niemeyer, 76600 Le Havre Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-08 19:00:00

fin : 2027-02-08

Date(s) :

2027-02-08 2027-02-09

Artiste éclectique, Leïla Ka crée des chorégraphies pour Beyoncé autant que pour le Ballet national du Chili. Son dernier spectacle signé en son nom, Maldonne, joué plus de cent-soixante fois à l’international, racontait cinq femmes en robe de ménagère, dans leurs gestes éprouvés d’un quotidien dominé par le patriarcat.

Avec Lullaby Shot, Leïla Ka prend le contrepied de ce vocabulaire symbolique. Elle met en scène huit danseuses dans un lâcher-prise démultiplié qui s’oppose à la retenue, à la délicatesse feinte, au port de tête altier. En survêtements et talons, elles bougent le dos courbé, les jambes fléchies, sur un rythme cadencé par des basses et des sons électro. Les interprètes sont en sueur sur un plateau sans décor. Les lumières cisèlent les mouvements et contrastent les couleurs primaires de leur costume. Dans ce dernier spectacle, Leïla Ka constitue un groupe d’interprètes puissantes et créatives et rend aux corps féminins tout leurs poids.

A partir de 14 ans

Durée 1h

Inscription obligatoire .

Le Volcan 8 place Oscar Niemeyer, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

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English : Danse Lullaby Shot

L’événement Danse Lullaby Shot Le Havre a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie