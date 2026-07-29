Danse Que ma joie demeure Le Volcan Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Danse Que ma joie demeure

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 15:00:00

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-07 2026-11-08

La chorégraphe Béatrice Massin est une spécialiste dans son art. Depuis la création de sa compagnie Fêtes galantes, elle a su explorer avec précision la manière dont la danse baroque pouvait être vivante trois siècles plus tard. En 2026, elle propose la recréation de son célèbre Que ma joie demeure , créé en 2002.

Le spectacle garde la même structure. Seulement, Béatrice Massin en amplifie encore l’énergie, forte de l’expérience qu’elle a acquise. Sur un sol rouge vif, dix interprètes exercent glissés, frottés et tombés typiques de la danse baroque, en rythme sur la musique pleine et dynamique de Bach, vêtus de costumes conçus avec un clin d’œil à ceux du XVIIe siècle.

Après cent-quatre-vingt représentations, Béatrice Massin continue d’investir remarquablement son œuvre comme les peintres retouchent les détails de leurs toiles et nous laisse voir, entre les lignes, le processus cyclique d’une artiste au travail.

Durée 1h

À partir de 11 ans

Réservation obligatoire .

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

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English : Danse Que ma joie demeure

L’événement Danse Que ma joie demeure Le Havre a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie