Informations pratiques

Charleville-Mézières

Danse Quintetto

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif plein

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-13

fin : 2027-04-13

Date(s) :

2027-04-13

Que faire quand un spectacle de danse, un quintette, se retrouve sans danseurs ? Quintetto questionne la place de l’art et du spectacle vivant dans notre société, bridée dans sa créativité face à la complexité politique et aux baisses budgétaires. Comment le théâtre fonctionne-t-il en temps de crise ? Et si le public, tout à coup, n’était plus juste un public ?En utilisant l’ironie, Marco Chenevier questionne la posture du citoyen dans l’expérience artistique. Un spectacle singulier dont on sort avec le sourire et la joie d’avoir découvert un immense artiste italien à l’énergie vitale.Prix du Festival d’hiver de Sarajevo et lauréat du Be Festival de Birmingham1h10 + 12 ans

.

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What do you do when a dance performance—a quintet—finds itself without dancers? Quintetto explores the place of art and the performing arts in our society, whose creativity is stifled by political complexity and budget cuts. How does theater function in times of crisis? What if the audience, all of a sudden, were no longer just an audience? Using irony, Marco Chenevier explores the citizen’s role in the artistic experience. A unique performance that leaves you with a smile and the joy of having discovered a tremendous Italian artist brimming with vitality. Winner of the Sarajevo Winter Festival Award and a laureate of the Be Festival in Birmingham. 1h10 + 12 ans

L’événement Danse Quintetto Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-07-23 par Ardennes Tourisme