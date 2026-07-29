Danse Quintetto Le Volcan Le Havre
mercredi 17 mars 2027 · Le Volcan · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Danse Quintetto
Le Volcan 8 place Oscar Niemeyer, 76600 Le Havre Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-17 17:00:00
fin : 2027-03-17
Date(s) :
2027-03-17
Et si le public, tout à coup, n’était plus un public ? Comment le théâtre fonctionne-t-il en temps de crise ? Peut-on faire un quintette sans être cinq ? Quintetto, pamphlet politique, chorégraphique et humoristique, interroge la place de l’art et du spectacle vivant dans notre société bridée dans sa créativité face à la complexité politique et aux baisses budgétaires. À travers l’ironie, le geste et la danse, le spectacle transforme le drame en rire, révélant la fragilité et la force de la création. Le cinq devient alors symbole de vie, d’inspiration et de résistance. Un bel hommage à la coopération, une poignée de rires, un soupçon de poésie engagée, voilà la fameuse recette du Quintetto.
Durée 1h10
A partir de 8 ans
Inscription obligatoire .
Le Volcan 8 place Oscar Niemeyer, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20
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English : Danse Quintetto
L’événement Danse Quintetto Le Havre a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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