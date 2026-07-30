Danse Rave Lucid Le Volcan Le Havre
mercredi 6 janvier 2027 · Le Volcan · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Danse Rave Lucid
Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-06 19:00:00
fin : 2027-01-06
Date(s) :
2027-01-06 2027-01-07
La compagnie Mazelfreten, qui avait ébloui la cérémonie des Jeux Olympiques 2024, foule le plateau du Volcan avec son spectacle 100 % électro, Rave Lucid. Entre le rêve et la lucidité, entre la furie et la lenteur, dix danseuses et danseurs assemblent leur individualité pour faire groupe. C’est peut-être toute la force des chorégraphes de ce projet, Brandon Masele, champion du monde de danse électro, et Laura Defretin, danseuse hip hop reconnue dans le monde entier. Ils conjuguent leurs imaginaires pour faire un seul spectacle, explorant toutes les dimensions de la gestuelle de la danse électro. Et en toile de fond, l’inspiration de la danse en club, de cette manière folle de lâcher-prise, de danser avec sincérité au milieu d’une foule. Rave Lucid, c’est un spectacle qui parle de la frénésie du monde et de la jeunesse qui célèbre, malgré tout, sa vitalité.
Tout public
Durée 50 min
Inscription obligatoire .
Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20
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English : Danse Rave Lucid
L’événement Danse Rave Lucid Le Havre a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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