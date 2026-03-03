Danse ta ville + Cuba do Ré + DJs des associations locales, Esplanade du Musée des Beaux-arts, Pau, Pau

Danse ta ville + Cuba do Ré + DJs des associations locales Dimanche 21 juin, 19h00 Esplanade du Musée des Beaux-arts, Pau Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00

Cuba do Ré est un groupe de musiciens cubains formé en 2021 à La Rochelle. Leur répertoire comprend des compositions originales aux sonorités actuelles, fraîches et dynamiques, mais aussi les grands classiques de la musique traditionnelle cubaine (Buena Vista Social Club…). Ces jeunes musiciens vont vous faire voyager dans les rues de La Havane et de Trinidad en vous faisant danser sur des rythmes salsa, son, timba, bachata, chachacha et bien d’autres styles latinos.

Danse ta Ville : salsa, bachata, kizomba

Esplanade du Musée des Beaux-arts, Pau Musée des Beaux-arts, Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

**Cuba do Ré** est un groupe de musiciens cubains formé en 2021 à La Rochelle. Leur répertoire comprend des compositions originales aux sonorités actuelles, fraîches et dynamiques, mais aussi les de …

© DR – Cuba Do Ré