Danse-thérapie : atelier parent-enfant avec o2dansethérapie Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre Paris

Informations pratiques

Morgane Gutierrez, psychomotricienne et danse-thérapeute soutenue par l’association o2dansethérapie, vous invite à la rejoindre pour une parenthèse dansée à 2.

Cet atelier sera l’occasion de partager un moment privilégié et

singulier avec votre enfant à travers des explorations ludiques multiples où la

créativité pourra être engagée et nourrie.

Le mouvement se déploiera par le biais d’un imaginaire, dans une ambiance

musicale et avec des objets aux propriétés sensorielles diverses qui

favoriseront l’interaction et offriront un autre rapport à l’espace, au temps

et au corps.

Ouvert à tous et à toutes,

sans exception ! Osez expérimenter à la fois des instants tout doux d’éveil

corporel, des mises en mouvements groupales ainsi que de des danses à deux plus

intimistes avec votre enfant.

Duo parent-enfant, dès 4 ans

samedi 17 octobre, 10h30, à la Médiathèque musicale de Paris-Christiane Eda Pierre, 8 porte Saint Eustache, Paris 1er

Sur inscription à partir du 17 septembre.

L’association o2dansethérapie a pour but de proposer un accompagnement thérapeutique par la danse et le mouvement pour tous·tes. Nous soutenons et participons à la recherche et la formation autour des liens entre la danse et le soin.

Pour en savoir plus sur les Semaines d’information sur la santé mentale C’est par ici !

Participez à une autre séance de danse thérapie avec o2dansethérapie… à la bibliothèque Benjamin Rabier : samedi 17 octobre à 10h. Plus d’infos par ici !

Attention, cette animation aura lieu à la Médiathèque musicale de Paris-Christiane Eda-Pierre, 8 porte Saint Eustache, Paris 1er. En lien avec les Semaines d’information sur la santé mentale (SISM), la médiathèque de la Canopée et la MMP invitent les enfants et leurs parents à découvrir la danse-thérapie !

Le samedi 17 octobre 2026

de 10h30 à 12h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-17T13:30:00+02:00

fin : 2026-10-17T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-17T10:30:00+02:00_2026-10-17T12:00:00+02:00

Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre 8 porte Saint Eustache 75001 Paris

+33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee



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