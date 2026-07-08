Danse-thérapie : atelier parent-enfant avec o2dansethérapie Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre Paris
samedi 17 octobre 2026 · Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre · Paris
Informations pratiques
Morgane Gutierrez, psychomotricienne et danse-thérapeute soutenue par l’association o2dansethérapie, vous invite à la rejoindre pour une parenthèse dansée à 2.
Cet atelier sera l’occasion de partager un moment privilégié et
singulier avec votre enfant à travers des explorations ludiques multiples où la
créativité pourra être engagée et nourrie.
Le mouvement se déploiera par le biais d’un imaginaire, dans une ambiance
musicale et avec des objets aux propriétés sensorielles diverses qui
favoriseront l’interaction et offriront un autre rapport à l’espace, au temps
et au corps.
Ouvert à tous et à toutes,
sans exception ! Osez expérimenter à la fois des instants tout doux d’éveil
corporel, des mises en mouvements groupales ainsi que de des danses à deux plus
intimistes avec votre enfant.
Duo parent-enfant, dès 4 ans
samedi 17 octobre, 10h30, à la Médiathèque musicale de Paris-Christiane Eda Pierre, 8 porte Saint Eustache, Paris 1er
Sur inscription à partir du 17 septembre.
L’association o2dansethérapie a pour but de proposer un accompagnement thérapeutique par la danse et le mouvement pour tous·tes. Nous soutenons et participons à la recherche et la formation autour des liens entre la danse et le soin.
Pour en savoir plus sur les Semaines d’information sur la santé mentale
Participez à une autre séance de danse thérapie avec o2dansethérapie…
à la bibliothèque Benjamin Rabier : samedi 17 octobre à 10h. Plus d’infos par ici !
Attention, cette animation aura lieu à la Médiathèque musicale de Paris-Christiane Eda-Pierre, 8 porte Saint Eustache, Paris 1er. En lien avec les Semaines d’information sur la santé mentale (SISM), la médiathèque de la Canopée et la MMP invitent les enfants et leurs parents à découvrir la danse-thérapie !
Le samedi 17 octobre 2026
de 10h30 à 12h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-17T13:30:00+02:00
fin : 2026-10-17T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-17T10:30:00+02:00_2026-10-17T12:00:00+02:00
Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre 8 porte Saint Eustache 75001 Paris
+33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee
Afficher la carte du lieu Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Je pilote ma trésorerie, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris 8 juillet 2026
- Balade conviviale : une journée le long de l’Yvette Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini PARIS 8 juillet 2026
- Balade conviviale : une journée à Saint-Germain-en-Laye Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini Paris 8 juillet 2026
- BHLM : pour faire le plein d’histoires, retrouvez la bibliothèque Saint-Simon au jardin Catherine Labouré Jardin Catherine Labouré Paris 8 juillet 2026
- Végétalisation de l’espace public du 5ème à la sortie du métro Maubert Mutualité Paris 8 juillet 2026