Danse Thésée, sa vie nouvelle Le Volcan Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Danse Thésée, sa vie nouvelle

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-13 20:00:00

fin : 2027-01-14

Date(s) :

2027-01-13 2027-01-14

L’artiste associé au Volcan, Guy Cassiers et Valérie Dréville, adaptent le livre Thésée, sa vie nouvelle de Camille de Toledo. Thésée, double de l’écrivain, quitte sa ville pour fuir la mort fulgurante de ses parents et le suicide de son frère. Or, on ne peut se fuir soi-même Thésée se retrouve paralysé. Il décide alors de plonger dans le labyrinthe de son passé, traverse ses archives familiales et offre un texte polyphonique qui vacille entre poésie, document et journal intime.

Valérie Dréville incarne Thésée. Seule au plateau, elle marche sur un sol constitué des véritables archives de l’écrivain, comme si, elle aussi, allait y plonger. Autour d’elle, des caméras la filment et projettent son corps sur des dizaines d’écrans superposés en fond de scène. Thésée se recoupe, se calque, se mêle à elle-même. Par ce procédé, Guy Cassiers montre avec finesse à quel point l’humain est un puzzle, dont les pièces sont autant d’histoires à relier ensem

A partir de 14 ans

Durée 1h30

Inscription obligatoire .

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

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English : Danse Thésée, sa vie nouvelle

L’événement Danse Thésée, sa vie nouvelle Le Havre a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie