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Danse travaux publics avec Priscilla Guy Patinage Mille Plateaux CCN La Rochelle La Rochelle

jeudi 22 octobre 2026 · Mille Plateaux CCN La Rochelle · La Rochelle

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Mille Plateaux CCN La Rochelle
Adresse
18 rue du Collège
Ville
17000 La Rochelle
Département
Charente-Maritime
Tarif

La Rochelle

Danse travaux publics avec Priscilla Guy Patinage

Mille Plateaux CCN La Rochelle 18 rue du Collège La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 18:30:00
fin : 2026-10-22

Date(s) :
2026-10-22

TRAVAUX PUBLICS*  FAUNE**
gratuit sur réservation

Patinage
Priscilla Guy

Basée en Gaspésie, Priscilla Guy est une chorégraphe, cinéaste et chercheuse féministe dont le parcours international a été salué par le Prix Artiste de l’année (2024).
  .

Mille Plateaux CCN La Rochelle 18 rue du Collège La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 00 00 46  contact@milleplateauxlarochelle.com

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English :

PUBLIC WORKS*%A0 WILDLIFE**
free upon%A0reservation

Skating
Priscilla Guy

Based in Gaspésie, Priscilla Guy is a choreographer, filmmaker, and feminist researcher whose international career was recognized with the Artist of the Year Award (2024).

L’événement Danse travaux publics avec Priscilla Guy Patinage La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-29 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle

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