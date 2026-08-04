Danse travaux publics avec Priscilla Guy Patinage Mille Plateaux CCN La Rochelle La Rochelle
jeudi 22 octobre 2026 · Mille Plateaux CCN La Rochelle · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Danse travaux publics avec Priscilla Guy Patinage
Mille Plateaux CCN La Rochelle 18 rue du Collège La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 18:30:00
fin : 2026-10-22
Date(s) :
2026-10-22
TRAVAUX PUBLICS* FAUNE**
gratuit sur réservation
Patinage
Priscilla Guy
Basée en Gaspésie, Priscilla Guy est une chorégraphe, cinéaste et chercheuse féministe dont le parcours international a été salué par le Prix Artiste de l’année (2024).
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Mille Plateaux CCN La Rochelle 18 rue du Collège La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 00 00 46 contact@milleplateauxlarochelle.com
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English :
PUBLIC WORKS*%A0 WILDLIFE**
free upon%A0reservation
Skating
Priscilla Guy
Based in Gaspésie, Priscilla Guy is a choreographer, filmmaker, and feminist researcher whose international career was recognized with the Artist of the Year Award (2024).
L’événement Danse travaux publics avec Priscilla Guy Patinage La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-29 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle
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