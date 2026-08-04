Danse travaux publics avec Priscilla Guy Patinage Mille Plateaux CCN La Rochelle La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Danse travaux publics avec Priscilla Guy Patinage

Mille Plateaux CCN La Rochelle 18 rue du Collège La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 18:30:00

fin : 2026-10-22

Date(s) :

2026-10-22

TRAVAUX PUBLICS* FAUNE**

gratuit sur réservation



Patinage

Priscilla Guy



Basée en Gaspésie, Priscilla Guy est une chorégraphe, cinéaste et chercheuse féministe dont le parcours international a été salué par le Prix Artiste de l’année (2024).

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Mille Plateaux CCN La Rochelle 18 rue du Collège La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 00 00 46 contact@milleplateauxlarochelle.com

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English :

PUBLIC WORKS*%A0 WILDLIFE**

free upon%A0reservation

Skating

Priscilla Guy

Based in Gaspésie, Priscilla Guy is a choreographer, filmmaker, and feminist researcher whose international career was recognized with the Artist of the Year Award (2024).

L’événement Danse travaux publics avec Priscilla Guy Patinage La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-29 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle