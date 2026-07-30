Danse When I Saw the Sea Le Volcan Le Havre
vendredi 20 novembre 2026 · Le Volcan · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Danse When I Saw the Sea
Le Volcan 8 place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 18:00:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-20 2026-11-21
Les projecteurs sont braqués sur les gradins, les regards se détournent tant la lumière est vive. Le chorégraphe Ali Chahrour demande non pas de regarder, mais d’écouter. Alors on écoute les trois interprètes non-professionnelles, raconter leur histoire, enfants de domestique ou domestiques émigrées au Liban, prises sous le joug du Kafala, qui confisque les corps, les droits, les vies. Derrière elles, la musique d’Abed Kobeissy et le chant de Lynn Adib les accompagnent. Puis la lumière bascule. Les regards reviennent. Les corps apparaissent. Ils dansent. Chaque geste devient fracture, chaque mouvement arrache un fragment du réel. Sur scène, l’intime se transforme en cri collectif, la mémoire en matière vivante.
À la suite de plusieurs événements marquants concernant les domestiques bafouées dans leurs libertés au Liban, Chahrour décide d’utiliser son art pour raconter ces luttes. Et transforme la parole brute en une pièce de danse et de théâtre, de document et de fiction, sans jamais perdre de sa brûlante vérité.
Durée 1h10
A partir de 14 ans
Réservation obligatoire .
Le Volcan 8 place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20
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English : Danse When I Saw the Sea
L’événement Danse When I Saw the Sea Le Havre a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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