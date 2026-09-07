Informations pratiques

« Danser c’est pas pour nous » d’« Danser c’est pas pour nous » d’Omar Rajeh / Maqamat / Maqamat Vendredi 25 septembre, 20h00 Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de théâtre Paris

10€ / 8€ / 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T20:00:00+02:00 – 2026-09-25T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-25T20:00:00+02:00 – 2026-09-25T21:00:00+02:00

Nourrie par plus de vingt années de création entre Beyrouth, le monde arabe et l’Europe, cette pièce interroge avec force les rapports entre art, pouvoir et existence. Que signifie danser dans un territoire marqué par la guerre, la perte et les fractures ? À qui appartient la danse ? Et que peut encore le corps face aux structures de domination, d’effacement ou d’oubli ?

Entre parole, mouvement et présence, Omar Rajeh remonte le fil d’un passé personnel et collectif, explorant les traces laissées par l’histoire dans les corps. Ici, danser devient un acte de résistance, une manière de faire surgir la mémoire, de questionner les récits dominants et d’ouvrir un espace où passé, présent et futur dialoguent.

Une œuvre puissante et lumineuse, où la danse se révèle comme un geste vital, politique et profondément humain.

Une programmation sous pavillon de la seconde édition de la Biennale Archipel#Chaos-Monde

Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de théâtre 46 rue Quincampoix, 75004 Paris Paris 75004 Paris 3e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://cwb.fr/agenda/spectacle-danser-c-est-pas-pour-nous-de-mia-habis-et-omar-rajeh »}, {« type »: « phone », « value »: « 0153019696 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@cwb.fr »}]

Le chorégraphe libanais Omar Rajeh livre une œuvre profondément intime et politique, à la croisée du récit autobiographique, de la performance et de la danse contemporaine. Paris Centre Wallonie-Bruxelles

DR