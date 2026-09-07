Danses folkloriques et médiévales à l’honneur Colline du Calvaire, Colline du Calvaire, Montbrison
dimanche 20 septembre 2026 · Colline du Calvaire · Montbrison
Informations pratiques
Danses folkloriques et
médiévales à l’honneur
Colline du Calvaire Dimanche 20 septembre, 14h30 Colline du Calvaire Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Entre démonstrations de danses folkloriques et
médiévales, laissez-vous surprendre par la richesse des
traditions, l’élégance des costumes et l’énergie des
danseurs.
En alternance, le groupe Folklorique Gergovia et les
Amis de la Colline du Calvaire présenteront leurs danses
d’époques. Leurs deux univers se répondent pour offrir un
spectacle vivant et convivial pour le plaisir de tous.
D’autres animations seront également proposées, soyez
curieux et venez découvrir un patrimoine en mouvement
et partager un moment hors du temps !
Colline du Calvaire Rue du Calvaire, 42600 Montbrison, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 96 18 18 Quel que soit le lieu par lequel on arrive à Montbrison, le promeneur aperçoit la colline surmontée de ses trois croix, qui domine la ville. Ce calvaire, qui a donné son nom à la colline, est en effet établi sur une butte basaltique (alt. 429 m). Autour de cette butte sur laquelle se dressait l’ancien château des comtes de Forez, la cité de Montbrison, capitale du Forez, s’est développée au Moyen Âge, au contact de la plaine et de la montagne et au voisinage du Grand chemin de Forez. parking à proximité.
Entre démonstrations de danses folkloriques et
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