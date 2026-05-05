Danses sociales à l’Estaque Ars Nova Napoli – Labess, Espace Mistral, Marseille

Danses sociales à l’Estaque

Ars Nova Napoli – Labess Dimanche 17 mai, 14h00 Espace Mistral Bouches-du-Rhône

3000 placres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-17T14:00:00+02:00 – 2026-05-17T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-17T14:00:00+02:00 – 2026-05-17T18:00:00+02:00

Danses sociales à l’Estaque

Ars Nova Napoli – Labess

Moment festif au pied des quartiers nord, au coeur de ce hameau culturel emblématique de la ville. Un plateau musical qui s’inscrit pleinement dans l’esprit de la f.te populaire en invitant des artistes venus de Naples et d’Algérie, eux-mêmes fortement engagés dans la préservation de ces temps collectifs sur leurs territoires. Un programme invitant se laisser porter par les rythmes traditionnels revisités d’Ars Nova Napoli, ainsi que par les sonorités métissées et chaleureuses de LABESS, pour une célébration musicale et humaine placée sous le signe du partage.

Début des concerts : 15h.

Les concerts seront précédés d’un plateau radio en public proposé par Radio Grenouille à 14h.

La programmation musicale est construite par Latinissimo et l’AMI – Aide aux Musiques Innovatrices, en dialogue avec un consortium réunissant des structures marseillaises emblématiques des musiques actuelles (Marsatac, L’Espace Julien – Grand Bonheur, GROS:OEUVRE record, BI:POLE et Radio Grenouille)

Espace Mistral L’Estaque 13016 Marseille Marseille 13016 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Saison Méditerranée 2026

Ars Nova Napoli