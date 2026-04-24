Dansons, dansez, tourne en rond Temple de l’Eglise Protestante Unie de Rennes Rennes Dimanche 28 juin, 20h30 Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 12€; réduit: 8€; Gratuit pour les moins de 12 ans

À travers des berceuses, comptines et chants amoureux d’Europe et d’Amérique, ce programme explore les frontières entre le chant traditionnel et la musique savante, grâce à des arrangements de Johann…

À travers des berceuses, comptines et chants amoureux d’Europe et d’Amérique, ce programme explore les frontières entre le chant traditionnel et la musique savante, grâce à des arrangements de Johannes Brahms, Zoltán Kodály, Modesta Bor, Javier Busto, ou encore Vincent Manac’h.

_**Dansons, dansez, tourne en rond**_ – Le titre du concert emprunte un vers du poète contemporain Pierre Gief, rencontré autour d’une berceuse estonienne qui a inspiré le programme. De cet échange est né un cycle _Conte bleu_ conçu pour l’occasion : les poèmes de Pierre Gief sont écrits pour des pièces de György Ligeti dont la composition rappelle des comptines enfantines.

En clôture, le programme s’ouvre à la chanson avec trois arrangements de Vincent Manac’h et Morgan Jourdain : _Samba em Preludio_, _Historia de un amor_ et _India Song_.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-28T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-28T22:00:00.000+02:00

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06 72 54 83 04 contact@choeurvibrations.com https://www.choeurvibrations.fr/

Temple de l’Eglise Protestante Unie de Rennes 22 boulevard de la Liberté 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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