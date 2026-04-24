Dansons, dansez, tourne en rond Temple de l’Eglise Protestante Unie de Rennes Rennes
Dansons, dansez, tourne en rond Temple de l’Eglise Protestante Unie de Rennes Rennes dimanche 28 juin 2026.
Dansons, dansez, tourne en rond Temple de l’Eglise Protestante Unie de Rennes Rennes Dimanche 28 juin, 20h30 Ille-et-Vilaine
Tarif plein: 12€; réduit: 8€; Gratuit pour les moins de 12 ans
À travers des berceuses, comptines et chants amoureux d’Europe et d’Amérique, ce programme explore les frontières entre le chant traditionnel et la musique savante, grâce à des arrangements de Johann…
À travers des berceuses, comptines et chants amoureux d’Europe et d’Amérique, ce programme explore les frontières entre le chant traditionnel et la musique savante, grâce à des arrangements de Johannes Brahms, Zoltán Kodály, Modesta Bor, Javier Busto, ou encore Vincent Manac’h.
_**Dansons, dansez, tourne en rond**_ – Le titre du concert emprunte un vers du poète contemporain Pierre Gief, rencontré autour d’une berceuse estonienne qui a inspiré le programme. De cet échange est né un cycle _Conte bleu_ conçu pour l’occasion : les poèmes de Pierre Gief sont écrits pour des pièces de György Ligeti dont la composition rappelle des comptines enfantines.
En clôture, le programme s’ouvre à la chanson avec trois arrangements de Vincent Manac’h et Morgan Jourdain : _Samba em Preludio_, _Historia de un amor_ et _India Song_.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-28T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-28T22:00:00.000+02:00
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06 72 54 83 04 contact@choeurvibrations.com https://www.choeurvibrations.fr/
Temple de l’Eglise Protestante Unie de Rennes 22 boulevard de la Liberté 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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