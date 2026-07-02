Dante Aligheri – le programme des conférences, Maison des Sports et de la Jeunesse, Draguignan

mardi 6 octobre 2026 · Maison des Sports et de la Jeunesse · Draguignan

Informations pratiques

Dante Aligheri – le programme des conférences 6 octobre 2026 – 1 juin 2027, certains mardis Maison des Sports et de la Jeunesse Var

Entrée ouverte à tous les adhérents et amis de la culture italienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-06T18:15:00+02:00 – 2026-10-06T20:00:00+02:00

Fin : 2027-06-01T18:15:00+02:00 – 2027-06-01T20:00:00+02:00

Cycle de conférences – Saison 2026-2027

18h15 – Maison des Sports et de la Jeunesse (MSJ)

Mardi 6 octobre 2026

« Les difficultés de la relation franco-italienne »

Conférence animée par M. Jean-Pierre Darnis professeur à l’Université Nice Côte d’Azur, professeur associé à l’Université LUISS de Rome et membre du Centre Interdisciplinaire d’Etudes et de Recherches sur l’Italie (CISS).

Mardi 3 novembre 2026

« Giuseppe Tomasi di Lampedusa : Le Guépard, un grand poème national »

Conférence présentée par M. Yves Stalloni, professeur de chaire supérieure, membre titulaire de l’Académie du Var et président de la Sociétà Dante Alighieri de Toulon.

Mardi 1er décembre 2026

« La Serenissima : la musique à la basilique Saint-Marc »

Conférence de M. Daniel Jublin, conférencier, auteur, compositeur et pianiste.

Mardi 5 janvier 2027

« Les vierges impudiques de Raphaël : le mystère de la Fornarina »

Conférence de M. Gérard Saccoccini, historien de l’art et conférencier.

Mardi 2 février 2027

« L’histoire de la joaillerie italienne, de la Renaissance à nos jours »

Conférence présentée par M. Rémy Kertenian, historien de l’art, directeur des Affaires culturelles de la Ville de Toulon et membre de l’Académie du Var.

Mardi 9 mars

« L’immigration italienne au XIXᵉ siècle »

Conférence de M. Stéphane Mourlane, maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université d’Aix-Marseille.

Mardi 6 avril

« La Florence des Médicis, mécènes de la Renaissance »

Conférence animée par Mme Catherine de Buzon, diplômée en histoire de l’art et de l’architecture, directrice de l’Institut Européen des Arts.

Mardi 4 mai

« La rafle oubliée du quartier Saint-Jean à Marseille (24 janvier 1943) »

Conférence présentée par le Collectif Saint-Jean.

Mardi 1er juin 2027

« Le cinéma italien des années 2000 à nos jours »

Conférence de M. Yvan Gastaut, maître de conférences à l’Université Nice Côte d’Azur.

Une saison dédiée à la culture italienne

À travers l’histoire, l’art, la littérature, la musique, le cinéma et les relations franco-italiennes, le Comité de Draguignan et du Var de la Société Dante Alighieri vous invite à découvrir toute la richesse du patrimoine culturel italien au cours de cette nouvelle saison de conférences.

Entrée ouverte à tous les adhérents et amis de la culture italienne.

Comité de Draguignan et du Var

Centre Joseph Collomp – 33, rue Georges Cisson

Contact : 06 25 82 76 85 Courriel : dantealighieri.draguignan83@gmail.com

Maison des Sports et de la Jeunesse Boulevard Marx Dormoy, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « dantealighieri.draguignan83@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:dantealighieri.draguignan83@gmail.com »}]

Cycle de conférences – Saison 2026-2027