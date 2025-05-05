DANY BOON ZENITH DE PAU Pau

DANY BOON ZENITH DE PAU Pau vendredi 6 mars 2026.

Clown n’est pas un métier !! Après 7 ans loin de la scène et la folle envie de faire rire, Dany Boon revient à son rêve d’enfant avec un tout nouveau one man show.   .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50  billetzenith@pau-evenements.fr

