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Dany Boon, Théâtre Fémina, Bordeaux

vendredi 12 février 2027 · Théâtre Fémina · Bordeaux

Dany Boon, Théâtre Fémina, Bordeaux

Informations pratiques

Début
vendredi 12 février 2027
Fin
samedi 13 février 2027
Lieu
Théâtre Fémina
Adresse
10 rue de grassi
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Sur inscription

Dany Boon 12 et 13 février 2027 Théâtre Fémina Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-12T20:00:00+01:00 – 2027-02-12T22:30:00+01:00
Fin : 2027-02-13T20:00:00+01:00 – 2027-02-13T22:30:00+01:00

Clown n’est pas un métier !! Après 7 ans loin de la scène et la folle envie de faire rire, Dany Boon revient à son rêve d’enfant avec un tout nouveau one man show.

Théâtre Fémina 10 rue de grassi Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://theatrefemina.dstickets.fr/reserver/dany-boon/146258 »}]
Clown n’est pas un métier !!

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