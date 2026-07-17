Dany Boon, Théâtre Fémina, Bordeaux

Informations pratiques

Dany Boon 12 et 13 février 2027 Théâtre Fémina Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-12T20:00:00+01:00 – 2027-02-12T22:30:00+01:00

Fin : 2027-02-13T20:00:00+01:00 – 2027-02-13T22:30:00+01:00

Clown n’est pas un métier !! Après 7 ans loin de la scène et la folle envie de faire rire, Dany Boon revient à son rêve d’enfant avec un tout nouveau one man show.

Théâtre Fémina 10 rue de grassi Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://theatrefemina.dstickets.fr/reserver/dany-boon/146258 »}]

Clown n’est pas un métier !!