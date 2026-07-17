AGENDA · Bordeaux
Dany Boon, Théâtre Fémina, Bordeaux
vendredi 12 février 2027 · Théâtre Fémina · Bordeaux
Informations pratiques
Dany Boon 12 et 13 février 2027 Théâtre Fémina Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-12T20:00:00+01:00 – 2027-02-12T22:30:00+01:00
Fin : 2027-02-13T20:00:00+01:00 – 2027-02-13T22:30:00+01:00
Clown n’est pas un métier !! Après 7 ans loin de la scène et la folle envie de faire rire, Dany Boon revient à son rêve d’enfant avec un tout nouveau one man show.
Théâtre Fémina 10 rue de grassi Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://theatrefemina.dstickets.fr/reserver/dany-boon/146258 »}]
Clown n’est pas un métier !!
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- La Maison Toc Toc #5, Bordeaux Sud, Bordeaux 17 juillet 2026
- MIROR • Muchmuche company, BORDEAUX Parvis de l’Hôpital des Enfants, Bordeaux 17 juillet 2026
- Sortie en canoé, Le Tauzin, Bordeaux 18 juillet 2026
- BB Bouquine, Bibliothèque Grand Parc, Bordeaux 18 juillet 2026
- Ciné-Miaou, Muséum de Bordeaux – sciences et nature, Bordeaux 18 juillet 2026