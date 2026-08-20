Daphnis et Chloé, Victoria Hall, Genève

Informations pratiques

Daphnis et Chloé 12 et 13 mai 2027 Victoria Hall

Orchestre de la Suisse Romande | rue Bovy-Lysberg 2 | 1204 Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-12T19:30:00+02:00 – 2027-05-12T21:30:00+02:00

Fin : 2027-05-13T19:30:00+02:00 – 2027-05-13T21:30:00+02:00

Alan Gilbert direction

Beatrice Rana piano

Lili Boulanger

D’un soir triste, pour orchestre

Robert Schumann

Concerto pour piano et orchestre en la mineur, op. 54

Claude Debussy

Jeux, poème dansé

Maurice Ravel

Daphnis et Chloé, suite n° 2

L’Orchestre de la Suisse Romande retrouve l’univers de Lili Boulanger avec D’un soir triste, ultime œuvre orchestrale d’une compositrice au talent fulgurant. Entre ombre et lumière, son écriture révèle une étonnante maturité, aux couleurs orchestrales riches.

S’ensuit le Concerto pour piano de Schumann, qui unit poésie, lyrisme et virtuosité dans un dialogue raffiné entre le soliste et l’orchestre. Ce concert marque les débuts très attendus de la pianiste Beatrice Rana avec l’OSR, sous la direction d’Alan Gilbert.

Le voyage se poursuit avec Jeux de Debussy, composé peu avant sa mort, témoignant de son audace orchestrale jusqu’aux dernières années. La flamboyante Suite n° 2 de Daphnis et Chloé de Ravel, créée pour la célèbre compagnie des Ballets russes, vient clore ce programme en véritable feu d’artifice orchestral.

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « phone », « value »: « +41228070000 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.osr.ch/en/concerts-tickets/concerts/detail-dun-evenement/event/daphnis-chloe »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/

Daphnis et Chloé

© Simon Fowler