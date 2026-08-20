Daphnis et Chloé, Victoria Hall, Genève
mercredi 12 mai 2027 · Victoria Hall · Genève
Informations pratiques
Daphnis et Chloé 12 et 13 mai 2027 Victoria Hall
Orchestre de la Suisse Romande | rue Bovy-Lysberg 2 | 1204 Genève
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-05-12T19:30:00+02:00 – 2027-05-12T21:30:00+02:00
Fin : 2027-05-13T19:30:00+02:00 – 2027-05-13T21:30:00+02:00
Alan Gilbert direction
Beatrice Rana piano
Lili Boulanger
D’un soir triste, pour orchestre
Robert Schumann
Concerto pour piano et orchestre en la mineur, op. 54
Claude Debussy
Jeux, poème dansé
Maurice Ravel
Daphnis et Chloé, suite n° 2
L’Orchestre de la Suisse Romande retrouve l’univers de Lili Boulanger avec D’un soir triste, ultime œuvre orchestrale d’une compositrice au talent fulgurant. Entre ombre et lumière, son écriture révèle une étonnante maturité, aux couleurs orchestrales riches.
S’ensuit le Concerto pour piano de Schumann, qui unit poésie, lyrisme et virtuosité dans un dialogue raffiné entre le soliste et l’orchestre. Ce concert marque les débuts très attendus de la pianiste Beatrice Rana avec l’OSR, sous la direction d’Alan Gilbert.
Le voyage se poursuit avec Jeux de Debussy, composé peu avant sa mort, témoignant de son audace orchestrale jusqu’aux dernières années. La flamboyante Suite n° 2 de Daphnis et Chloé de Ravel, créée pour la célèbre compagnie des Ballets russes, vient clore ce programme en véritable feu d’artifice orchestral.
Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « phone », « value »: « +41228070000 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.osr.ch/en/concerts-tickets/concerts/detail-dun-evenement/event/daphnis-chloe »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/
Daphnis et Chloé
© Simon Fowler
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