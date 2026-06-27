Datascapes Galerie Étienne de Causans Paris
Datascapes Galerie Étienne de Causans Paris mardi 30 juin 2026.
L’exposition réunit
des pratiques liées à l’art digital et à la photographie numérique : images
retravaillées, photomontages, art vidéo, collages, modélisations et sculptures
3D. À l’ère du numérique, l’image — transformée par le code et les algorithmes
— devient matière : données, pixels et flux se métamorphosent en territoires
sensibles. Chaque proposition esquisse un paysage hybride, entre virtualité et
présence physique, comme une archéologie de notre géologie numérique
contemporaine.
ART-NOW
/ CLEAR SHADOW / CURRAO Estela / DANESHVAR-MALEVERGNE Negin / DHAUSSY Cécile / DURRUFF
Pol / GOUTERMAN Guy / ILULOMI
Alya / JACQUELIN Éric / JIANG Ronnie / LBDEB / MARICK / PRIEUR
Isabelle / SCOWCZA / SDRINGHZ
Ini / TURZO / VERDIER-MONSEGUR Yannick
Datascapes explore la matérialisation poétique des flux numériques qui façonnent notre réalité contemporaine.
Du mardi 30 juin 2026 au mercredi 08 juillet 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-30T02:00:00+02:00
fin : 2026-07-09T01:59:59+02:00
Date(s) :
Galerie Étienne de Causans 25 rue de seine 75006 Paris
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