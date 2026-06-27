Datascapes Galerie Étienne de Causans Paris

L’exposition réunit

des pratiques liées à l’art digital et à la photographie numérique : images

retravaillées, photomontages, art vidéo, collages, modélisations et sculptures

3D. À l’ère du numérique, l’image — transformée par le code et les algorithmes

— devient matière : données, pixels et flux se métamorphosent en territoires

sensibles. Chaque proposition esquisse un paysage hybride, entre virtualité et

présence physique, comme une archéologie de notre géologie numérique

contemporaine.

ART-NOW

/ CLEAR SHADOW / CURRAO Estela / DANESHVAR-MALEVERGNE Negin / DHAUSSY Cécile / DURRUFF

Pol / GOUTERMAN Guy / ILULOMI

Alya / JACQUELIN Éric / JIANG Ronnie / LBDEB / MARICK / PRIEUR

Isabelle / SCOWCZA / SDRINGHZ

Ini / TURZO / VERDIER-MONSEGUR Yannick

Datascapes explore la matérialisation poétique des flux numériques qui façonnent notre réalité contemporaine.

Du mardi 30 juin 2026 au mercredi 08 juillet 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-30T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-09T01:59:59+02:00

Date(s) :

Galerie Étienne de Causans 25 rue de seine 75006 Paris





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