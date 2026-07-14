Informations pratiques

D’autres familles que la mienne – Mise en scène Estelle Savasta Carré Sévigné Cesson-Sévigné Jeudi 18 février 2027, 20h00 Ille-et-Vilaine

payant, sur réservation

Estelle Savasta, autrice et metteuse en scène, plonge au cœur des services de l’aide à l’enfance et s’intéresse aux familles réinventées, éloignées du schéma classique.

**Estelle Savasta,** autrice et metteuse en scène, plonge au cœur des services de l’aide à l’enfance et s’intéresse aux familles réinventées, éloignées du schéma classique.

À l’image d’une comédie romantique décalée, il y est question d’abandon, d’amitié solaire fulgurante et de beaucoup d’amour. Une fresque humaine joyeuse où le théâtre est érigé en surface de réparation !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-02-18T20:00:00.000+01:00

Fin : 2027-02-18T22:00:00.000+01:00

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https://billetterie.ville-cesson-sevigne.fr/

Carré Sévigné 1 rue du bac 35510 Cesson sévigné Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine



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