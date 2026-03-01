D’autres mondes, de Frédéric Sonntag Théâtre du Cercle Rennes
Billetterie en ligne : 8 € tarif plein / 6 € tarif réduit et adhérents CPB / 4 € Carte Sortir!
Dans le cadre du Festival des Créations Amateures
Deux récits se répondent à travers le temps : dans les années 80, un physicien et un écrivain de science-fiction imaginent chacun l’existence d’univers parallèles.
Des années plus tard, leurs enfants affrontent à leur tour des phénomènes troublants où le réel et l’imaginaire se confondent.
Plus qu’une histoire de science-fiction, le texte interroge notre perception de la réalité, notre rapport au passé et au futur, ainsi que notre besoin d’imaginer des « ailleurs » plus habitables. C’est à la fois une fable sur le destin des individus et une invitation à repenser le réel à travers des univers multiples, aux frontières du possible.
**Mise en scène :** Eric Lepage **Régie :** Caroline Gicquel
**Avec :** Catherine Lainé – Anthony Rémy – Mathieu Demaure – Serge Blanché – Alain Lescoat – Virginie Jourdan – Fabienne Talbourdet – Clémentine Mahé – Anne Mazet – Christel Morin – Aude Souchard – Gireg Maury
Début : 2026-04-28T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-30T22:00:00.000+02:00
