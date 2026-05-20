Dave Bristow Quintet ‘Sides’ JASS CLUB PARIS Paris
Dave Bristow Quintet ‘Sides’ JASS CLUB PARIS Paris jeudi 2 juillet 2026.
Composé au lendemain de la pandémie, le répertoire questionne la confusion de notre époque, fractures sociales, incertitudes politiques, monde qui vacille. Entre improvisations sinueuses et mélodies lumineuses, Sides cherche l’équilibre entre le chaos et le réconfort. Une musique honnête, taillée dans son temps.
Dave Bristow / piano
Christian Altehülshors / trompette
Félix Hardouin / saxophone alto
Gabriel Pierre / contrebasse
Guillaume Prévost / batterie
Dave Bristow puise son inspiration dans un double héritage classique-jazz. Aussi bien bercé par Herbie Hancock, Monk, ou la musique de jeu vidéo, il revient avec son quintet pour présenter ‘Sides’
Le mercredi 01 juillet 2026
de 21h30 à 22h30
payant Tarif réduit : 15 EUR
Tarif plein : 19 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-02T00:30:00+02:00
fin : 2026-07-02T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-01T21:30:00+02:00_2026-07-01T22:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
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