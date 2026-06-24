David Castello-Lopes Roubaix

Roubaix

David Castello-Lopes

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-20 20:00:00

fin : 2027-03-20 21:15:00

Date(s) :

2027-03-20

Sans tabou, avec l’élégance et le décalage absurde qui font sa signature, David Castello-Lopes décortique nos petits bonheurs et nos satisfactions inavouables. Fidèle à sa recette redoutablement efficace, il transforme la scène en un fascinant laboratoire sociologique et comique, mêlant stand-up, chansons, chorégraphies improbables et vidéos hilarantes.

Un spectacle intelligent et irrésistiblement drôle, qui réussit le tour de force de nous faire réfléchir tout en musclant nos zygomatiques. Une soirée jubilatoire qui porte définitivement très bien son nom !

Sans tabou, avec l’élégance et le décalage absurde qui font sa signature, David Castello-Lopes décortique nos petits bonheurs et nos satisfactions inavouables. Fidèle à sa recette redoutablement efficace, il transforme la scène en un fascinant laboratoire sociologique et comique, mêlant stand-up, chansons, chorégraphies improbables et vidéos hilarantes.

Un spectacle intelligent et irrésistiblement drôle, qui réussit le tour de force de nous faire réfléchir tout en musclant nos zygomatiques. Une soirée jubilatoire qui porte définitivement très bien son nom ! .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

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English :

Without holding back, and with the elegance and absurd wit that are his trademark, David Castello-Lopes dissects our little joys and our unmentionable pleasures. Sticking to his formidably effective formula, he transforms the stage into a fascinating sociological and comedic laboratory, blending stand-up, songs, improbable choreography, and hilarious videos.

An intelligent and irresistibly funny show that pulls off the feat of making us think while giving our cheekbones a good workout. A jubilant evening that definitely lives up to its name!

L’événement David Castello-Lopes Roubaix a été mis à jour le 2026-06-24 par Hauts-de-France Tourisme