David Delabrosse en concert à l’Archipel le 05 juin L’ARCHIPEL Paris

Le vendredi 05 juin à 20h, l’auteur-compositeur David Delabrosse s’installe à l’Archipel pour une date parisienne unique. Accompagné de Denis Piednoir, il présentera son nouvel album, Les Mots Modernes, un opus oscillant entre introspection et regard lucide sur le monde.

Sur scène, le duo déploie une instrumentation soignée — deux voix, deux guitares et une boîte à rythmes — pour servir des textes incisifs et des mélodies ciselées. Entre chanson poétique et moments d’humour complice sur le temps qui passe, les deux musiciens offrent un voyage sensible et décalé.

Depuis vingt ans, David Delabrosse façonne une œuvre exigeante et accessible. Ce rendez-vous à Paris est une invitation rare à partager l’intimité d’un artiste en pleine maîtrise de son art.

Ne manquez pas David Delabrosse en concert à l’Archipel (Paris) le 05 juin à 20h. Un duo acoustique avec Denis Piednoir pour découvrir l’album « Les Mots Modernes ».



David Delabrosse : Une escale poétique à l’Archipel le 05 juin pour les amateurs de chanson française.

Le vendredi 05 juin 2026

de 20h00 à 23h00

payant

12 euros

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-05T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-05T20:00:00+02:00_2026-06-05T23:00:00+02:00

L’ARCHIPEL 17 Boulevard de Strasbourg 75010 Paris



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