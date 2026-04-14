Visite scolaire « Les jardins des plans-reliefs », Musée des Plans-Reliefs, Paris

Visite scolaire « Les jardins des plans-reliefs » Vendredi 5 juin, 10h15, 13h00 Musée des Plans-Reliefs Paris

Gratuit. 30 élèves maximum + 5 adultes accompagnateurs maximum. Le matériel est fourni par le musée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:15:00+02:00 – 2026-06-05T11:45:00+02:00

Fin : 2026-06-05T13:00:00+02:00 – 2026-06-05T14:30:00+02:00

Les élèves découvrent la collection des plans-reliefs grâce à la visite d’un guide-conférencier puis remplissent un livret questionnant leur regard sur les jardins, et la végétation en générale, présents sur les maquettes.

Une manière inédite de découvrir cette collection unique au monde !

Musée des Plans-Reliefs 129 rue de Grenelle 75007 PARIS Paris 75007 Quartier des Invalides Paris Île-de-France 06 61 71 11 69 https://www.museedesplansreliefs.culture.fr/ [{« type »: « email », « value »: « pedagogie.plans-reliefs@culture.gouv.fr »}] Situé dans l’Hôtel des Invalides au 4e étage de la cour d’honneur, le musée des Plans-Reliefs conserve et présente une collection unique au monde : des maquettes historiques de villes fortifiées et de leurs campagnes environnantes. Celles-ci ont été réalisées entre les règnes de Louis XIV et de Napoléon III, à la même échelle (1/600) et avec les mêmes techniques (bois, sable, soie, papier…). Ces maquettes, outils de stratégie militaire, ont aussi constitué un attribut du prestige des chefs d’État. Aujourd’hui, ils sont une irremplaçable source documentaire sur les sites qu’ils représentent et un précieux outil pédagogique. Les maquettes donnent une représentation détaillée en trois dimensions des villes, de leurs bâtiments, de leurs fortifications et des paysages dans lesquels elles s’insèrent. Vous découvrirez ainsi le visage du Mont Saint-Michel à l’époque de Louis XIV ou celui de Bayonne au début du XIXe siècle. Accès: M13 Varenne M8 La Tour Maubourg RER C Invalides Bus 28, 63, 69, 80, 82, 83, 87, 92, 93

Visite scolaire commentée

© Musée des Plans-Reliefs, G. Froger