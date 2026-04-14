Découvrez L’Alambic Parisien, une distillerie artisanale à Paris, L’Alambic Parisien, Paris

Découvrez L’Alambic Parisien, une distillerie artisanale à Paris Vendredi 5 juin, 10h00 L’Alambic Parisien

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:30:00+02:00

Nichée dans le quartier de Charonne, la distillerie L’Alambic Parisien distille et embouteille en petites séries des spiritueux à base de céréales, fruits, fleurs et plantes d’Île-de-France. L’ambition de la distillerie est de mettre en valeur le travail des producteurs locaux, en s’approvisionnant aussi auprès de fermes urbaines surplombant Paris. Chaque étape de fabrication, de la transformation au conditionnement, est effectuée sur place. Production et vente de gin, eaux-de-vie et liqueurs.

L’Alambic Parisien 32 rue du Volga 75020 Paris Paris 75020 Quartier de Charonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « vincent@alambicparisien.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0678934975 »}]

Découverte de la distillerie L’Alambic Parisien : présentation des alambics, explications sur la production des spiritueux, histoire de la distillation. distillerie spiritueux

photo L’Alambic Parisien