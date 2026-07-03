David Fray, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux
mardi 6 octobre 2026 · Auditorium de Bordeaux · Bordeaux
Informations pratiques
David Fray Mardi 6 octobre, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-06T20:00:00+02:00 – 2026-10-06T21:40:00+02:00
Fin : 2026-10-06T20:00:00+02:00 – 2026-10-06T21:40:00+02:00
Piano
Figure singulière du piano, David Fray se distingue des autres pianistes de sa génération par une pensée musicale structurée et un jeu aussi exigeant qu’habité. C’est autour de l’art de la transcription, dont le piano a été l’un des instruments de prédilection, qu’il compose un récital qui met autant à l’honneur Bach que Wagner. Les mélomanes de l’époque découvrirent d’ailleurs pour beaucoup les sonorités originales de ses opéras à travers les transcriptions spectaculaires de Liszt. Si le piano doit beaucoup à la transcription qui lui a donné la réputation d’instrument-orchestre, les compositeurs doivent beaucoup aux pianistes qui ont transcrit leurs œuvres, faisant de ces réécritures un instrument de diffusion au-delà des salles symphoniques des capitales européennes. Un programme fascinant où le clavier restitue la masse de l’orchestre, l’intimité de la voix humaine ou la flamboyance des cuivres.
Programme
Jean-Sébastien Bach / Wilhelm Kempff, Sicilienne BWV 1031
Joseph-Nicolas-Pancrace Royer, L’Aimable – Vertigo
Domenico Scarlatti
Sonate en fa mineur K 466
Sonate en si mineur K 87
Sonate en ré mineur K 1
François Couperin, Les Barricades mystérieuses
Jean-Philippe Rameau, Rappel des Oiseaux
Jean-Sébastien Bach
Sonate pour orgue BWV 528 n°2. – « Andante »
Sonate pour violon en la mineur BWV 1003 – « Andante »
Aria de la suite pour cordes et orchestre n°3
Cantate BWV 29 « Wir danken dir, Gott, wir danken dir » – Ouverture
Richard Wagner
Sonate pour l’album de Mme M.W. (Mathilde Wesendonck), WWV 85
Tristan et Isolde, Prélude
Tristan et Isolde, Mort et transfiguration d’Isolde
Autour du concert
Samedi 3 octobre 15 h : conférence de Virginie Dejos sur les transcriptions des opéras de Wagner au piano, Foyer Lalande, Grand-Théâtre
Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/697598-david-fray »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/piano-david-fray-84151 »}]
De Bach à Wagner Piano
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