David Gilbert, Maison Européenne de la Photographie, Paris

Informations pratiques

David Gilbert 4 décembre 2026 – 17 janvier 2027 Maison Européenne de la Photographie Paris

Plein tarif : 13 €

Tarif réduit : 8 €

Abonnements

Pass MEP Solo

Tarif Plein 40€ | Tarif réduit 30 €

Pass MEP Duo

Tarif Plein 60€ | Tarif réduit 50 €

Pass MEP Jeunes

Solo 20 € | Duo 40 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-04T11:00:00+01:00 – 2026-12-04T20:00:00+01:00

Fin : 2027-01-17T10:00:00+01:00 – 2027-01-17T20:00:00+01:00

David Guilbert (1982, New York) est un artiste américain qui vit et travaille à Los Angeles.

La MEP présente la première exposition personnelle de David Gilbert en France, réunissant une sélection d’œuvres issues des dernières quinze ans de sa pratique photographique à la croisée de la sculpture, du dessin, de la peinture et de l’installation. Dans son atelier, l’artiste compose et photographie des mises en scène délicates à partir de matériaux éphémères : découpes de papier, tissus drapés, ficelles, objets trouvés, sublimées par un jeu dramatique d’ombres et de lumières naturelles. Fixés par l’appareil photo, ces moments de spontanéité et d’accident dégagent un sentiment d’intimité et de mystère, articulant une pratique performative et une approche matérielle queer.

Maison Européenne de la Photographie 7 Rue de Fourcy, 75004 Paris, France Paris 75004 Quartier Saint-Gervais Paris Île-de-France +33144787500 https://www.mep-fr.org En métro Ligne 1 Saint-Paul Ligne 7 Pont Marie Ligne 11 Hôtel de Ville En bus Rue de Jouy (Bus n° 69 – 79 – 96 – Bb – N11 – N16) Rue Vieille-du-Temple – Mairie du 4e (Bus n° 96) Saint-Paul (Bus n° 69 – 76 – 96 – Bb – N11 – N16) En voiture Parc Baudoyer | Parc Pont Marie | Parc Lobau. Un stationnement est réservé aux visiteur·euses handicapé·es moteur devant le 2 rue de Jouy

David Guilbert (1982, New York) est un artiste américain qui vit et travaille à Los Angeles.

© David Gilbert