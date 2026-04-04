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DAVID HALLYDAY ZENITH DE PAU Pau

DAVID HALLYDAY ZENITH DE PAU Pau

DAVID HALLYDAY ZENITH DE PAU Pau samedi 28 novembre 2026.

Lieu : ZENITH DE PAU

Adresse : RUE SUZANNE BACARISSE

Ville : 64000 Pau

Département : 64

Début : samedi 28 novembre 2026

Fin : samedi 28 novembre 2026

Heure de début : 20:30

DAVID HALLYDAY Début : 2026-11-28 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

ZENITH DE PAU RUE SUZANNE BACARISSE 64000 Pau 64

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