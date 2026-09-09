David Lescot & Bianca Chillemi Pauline Viardot Cendrillon Le Quartz Brest
mercredi 16 décembre 2026 · Le Quartz · Brest
Informations pratiques
Brest
David Lescot & Bianca Chillemi Pauline Viardot Cendrillon
Le Quartz 60 Rue du Château Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-16 19:00:00
fin : 2026-12-18 20:15:00
Date(s) :
2026-12-16 2026-12-17 2026-12-18
Citrouille, pantoufle de vair et Prince charmant… Cendrillon retrouve tout son éclat dans une version ultra inventive signée David Lescot, sur une musique revisitée avec malice.
L’opéra de salon imaginé en 1904 par Pauline Viardot révèle ici toute sa richesse. Figure majeure de la vie musicale du XIXe siècle, la compositrice avait déjà donné au conte de Perrault une profondeur inattendue, où se glissent des réflexions sur les âges de la vie et les caprices du destin. David Lescot en propose aujourd’hui une lecture vive et théâtrale. Avec l’arrangement pop de Jérémie Arcache, servi par un ensemble instrumental survitaminé, réuni autour de la pianiste Bianca Chillemi, cette opérette rare, à l’adresse de toute la famille, déploie fraîcheur et humour.
Informations pratiques
Spectacle surtitré en français.
Durée 1h15.
Réservation fortement recommandée, en ligne ou à la billetterie du Quartz. .
Le Quartz 60 Rue du Château Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 33 95 00
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English :
L’événement David Lescot & Bianca Chillemi Pauline Viardot Cendrillon Brest a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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