Santé !- Comédie La Comédie du Finistère Brest
jeudi 3 septembre 2026 · La Comédie du Finistère · Brest
Informations pratiques
Brest
Santé !- Comédie
La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03 20:00:00
fin : 2026-09-05 21:15:00
Date(s) :
2026-09-03
Les urgences, le soir du 31 décembre.
Quoi de plus normal que d’y croiser des bras cassés ?
Une brochette de trois losers magnifiques va dynamiter cette cour des miracles à grands coups de disputes improbables, d’ivresse incongrue et de blessures grotesques autour d’une intrigue policière haletante…
Informations pratiques
Durée 1h15
Humour
Tout public
Salle accessible aux PMR
Placement libre, par ordre d’arrivée
Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation
L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .
La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71
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English :
L’événement Santé !- Comédie Brest a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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