Santé !- Comédie La Comédie du Finistère Brest

Informations pratiques

Brest

Santé !- Comédie

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-03 20:00:00

fin : 2026-09-05 21:15:00

Date(s) :

2026-09-03

Les urgences, le soir du 31 décembre.

Quoi de plus normal que d’y croiser des bras cassés ?

Une brochette de trois losers magnifiques va dynamiter cette cour des miracles à grands coups de disputes improbables, d’ivresse incongrue et de blessures grotesques autour d’une intrigue policière haletante…

Informations pratiques

Durée 1h15

Humour

Tout public

Salle accessible aux PMR

Placement libre, par ordre d’arrivée

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

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English :

L’événement Santé !- Comédie Brest a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue