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Santé !- Comédie La Comédie du Finistère Brest

jeudi 3 septembre 2026 · La Comédie du Finistère · Brest

Informations pratiques

Début
jeudi 3 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
La Comédie du Finistère
Adresse
25 Rue de Pontaniou
Ville
29200 Brest
Département
Finistère
Tarif

Brest

Santé !- Comédie

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03 20:00:00
fin : 2026-09-05 21:15:00

Date(s) :
2026-09-03

Les urgences, le soir du 31 décembre.

Quoi de plus normal que d’y croiser des bras cassés ?

Une brochette de trois losers magnifiques va dynamiter cette cour des miracles à grands coups de disputes improbables, d’ivresse incongrue et de blessures grotesques autour d’une intrigue policière haletante…

Informations pratiques

Durée 1h15
Humour
Tout public
Salle accessible aux PMR
Placement libre, par ordre d’arrivée
Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation
L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle.   .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71 

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English :

L’événement Santé !- Comédie Brest a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue

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