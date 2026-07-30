Charlie et le manoir enchanté La Comédie du Finistère Brest
mercredi 26 août 2026 · La Comédie du Finistère · Brest
Informations pratiques
Brest
Charlie et le manoir enchanté
La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 15:00:00
fin : 2026-09-26 15:50:00
Date(s) :
2026-08-26 2026-09-26 2026-09-27
Petits et grands, préparez-vous à vivre une aventure extraordinaire, une histoire magique, celle de Charlie et de son ami, le chiot Puppy.
Tous deux se retrouvent piégés dans le manoir hanté et ils feront tout pour en sortir et sauver les habitants du manoir.
Avec des personnages drôles et attachants, des rencontres avec des fantômes farceurs, prenez part à cette grande aventure et aidez Puppy et Charlie à découvrir le secret du Manoir de Pottycherry !
Une grande comédie musicale pleine de fantaisie, d’aventure et de rires, pour toute la famille !
Informations pratiques
Durée 50 Minutes
Destiné aux enfants de 3 à 10 ans .
Chaque adulte et chaque enfant doit être en possession d’une place pour assister au spectacle.
Réservation en ligne auprès de La Comédie du Finistère .
La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71
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English :
L’événement Charlie et le manoir enchanté Brest a été mis à jour le 2026-07-19 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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