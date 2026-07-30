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Charlie et le manoir enchanté La Comédie du Finistère Brest

mercredi 26 août 2026 · La Comédie du Finistère · Brest

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
La Comédie du Finistère
Adresse
25 Rue de Pontaniou
Ville
29200 Brest
Département
Finistère
Tarif

Brest

Charlie et le manoir enchanté

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 15:00:00
fin : 2026-09-26 15:50:00

Date(s) :
2026-08-26 2026-09-26 2026-09-27

Petits et grands, préparez-vous à vivre une aventure extraordinaire, une histoire magique, celle de Charlie et de son ami, le chiot Puppy.

Tous deux se retrouvent piégés dans le manoir hanté et ils feront tout pour en sortir et sauver les habitants du manoir.

Avec des personnages drôles et attachants, des rencontres avec des fantômes farceurs, prenez part à cette grande aventure et aidez Puppy et Charlie à découvrir le secret du Manoir de Pottycherry !

Une grande comédie musicale pleine de fantaisie, d’aventure et de rires, pour toute la famille !

Informations pratiques

Durée 50 Minutes
Destiné aux enfants de 3 à 10 ans .
Chaque adulte et chaque enfant doit être en possession d’une place pour assister au spectacle.
Réservation en ligne auprès de La Comédie du Finistère   .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71 

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English :

L’événement Charlie et le manoir enchanté Brest a été mis à jour le 2026-07-19 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue

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