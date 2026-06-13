Il était un arbre Conte musical Rue du Stiff Brest mercredi 5 août 2026.

Brest

Il était un arbre Conte musical

Rue du Stiff Jardin de Kerbonne Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Althéa a fait le tour du Monde. Au cours de ses voyages, elle a rencontré des arbres qui ont marqué sa mémoire. De l’Afrique à l’Inde, embarquez pour un voyage visuel et musical, au fil duquel vous seront contées les histoires de trois arbres un peu spéciaux… ! Après ce voyage, sans doute verrez-vous les arbres d’un autre oeil…

Informations pratiques

Spectacle proposé par la COmpagnie Le Coxyn’ailes (Brest).

Durée 45 minutes.

Conseillé à partir de 4 ans. .

Rue du Stiff Jardin de Kerbonne Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 80 80

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English :

L’événement Il était un arbre Conte musical Brest a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue