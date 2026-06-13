Il était un arbre Conte musical Rue du Stiff Brest
Il était un arbre Conte musical Rue du Stiff Brest mercredi 5 août 2026.
Brest
Il était un arbre Conte musical
Rue du Stiff Jardin de Kerbonne Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Althéa a fait le tour du Monde. Au cours de ses voyages, elle a rencontré des arbres qui ont marqué sa mémoire. De l’Afrique à l’Inde, embarquez pour un voyage visuel et musical, au fil duquel vous seront contées les histoires de trois arbres un peu spéciaux… ! Après ce voyage, sans doute verrez-vous les arbres d’un autre oeil…
Informations pratiques
Spectacle proposé par la COmpagnie Le Coxyn’ailes (Brest).
Durée 45 minutes.
Conseillé à partir de 4 ans. .
Rue du Stiff Jardin de Kerbonne Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 80 80
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English :
L’événement Il était un arbre Conte musical Brest a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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